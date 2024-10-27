Çanakkale'de muhtarın evi, yangında kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 20.15 sıralarında Bayramiç ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Cazgirler köyünde, Muhtar İsmail Alaca'ya ait tek katlı evde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Evin yandığını gören Muhtar İsmail Alaca'nın annesi Saime Alaca (68), olay yerinde fenalaştı. Saime Alaca olay yerinde ayakta tedavi edilirken, yanan ev ise kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.