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        Çanakkale'de gemi arızası; boğaz trafiği askıya alındı

        ÇANAKKALEBoğazı'nda Liberya bayraklı, 289 metre uzunluğundaki 'Capt Natura' isimli kuru yük gemisi, makine arızası yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 14:15 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:20
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        Çanakkale'de gemi arızası; boğaz trafiği askıya alındı
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        ÇANAKKALEBoğazı'nda Liberya bayraklı, 289 metre uzunluğundaki 'Capt Natura' isimli kuru yük gemisi, makine arızası yaptı. Boğaz trafiği, transit gemi geçişlerine çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

        Romanya'dan Fransa'ya giden, 289 metre uzunluğundaki, Liberya bayraklı 'Capt Natura' isimli kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait'Kurtarma-4', Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-16’ römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Çanakkale Boğazı Gelibolu önlerinde makine arızası yaşayan CAPT NATURE isimli 289 metre boyundaki kuru yük gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-4, KURTARMA-13 ve KURTARMA-16 römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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