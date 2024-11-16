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        Çanakkale'de bir evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve de sıçradı

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, bir evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 23:21 Güncelleme: 16.11.2024 - 23:25
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        Çanakkale'de bir evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve de sıçradı
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        ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde, bir evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Çıkan yangında 1 ev tamamen yanarken, 2 evde ise hasar oluştu.

        Yangın, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Kemer köyünde bulunan bir evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 1 ev kullanılamaz hale gelirken, 2 ev de hasar oluştu.

        Kemer köyünde incelemelerde bulunan Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, yangının kontrol altına alındığını, can kaybının olmadığı ve bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldığını söyledi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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