Çanakkale'de bir evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve de sıçradı

ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde, bir evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Çıkan yangında 1 ev tamamen yanarken, 2 evde ise hasar oluştu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Kemer köyünde bulunan bir evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 1 ev kullanılamaz hale gelirken, 2 ev de hasar oluştu.