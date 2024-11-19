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        Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:28 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:30
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        Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem
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        ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre saat 10.46'da merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 9,44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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