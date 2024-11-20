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        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

        ÇANAKKALE'ninBozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:17 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:20
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        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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        ÇANAKKALE'ninBozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan ise saat 14.00 ve 18.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Kabatepe'den saat 21.00, Gökçeada'dan ise saat 19.00 seferleri yapılamayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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