Patlamamış 50 top mermisinin incelenmesi için PAMİT ekipleri bekleniyor

ÇANAKKALE'de bulunan patlamamış 50 top mermisinin kaç yıllık ve kime ait olduğunun tespiti için Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) ekiplerinin kente gelmesinin beklendiği belirtildi.

Gelibolu ilçesinde 19 Kasım sabah saatlerinde Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşları’na ait olduğu düşünülen, patlamamış 50 top mermisi bulundu. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla bulunan top mermileri Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına teslim edilmek üzere güvenli bölgeye sevk edildi. Top mermilerinin kaç yıllık ve kime ait olduğunun tespiti için başka bir noktada görevli olan PAMİT ekiplerinin kente gelmesinin beklendiği belirtildi. Top mermilerinin PAMİT ekipleriyle Alan Başkanlığında görevli uzman personeller tarafından inceleneceği bildirildi.