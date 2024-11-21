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        Çanakkale'de feribot seferlerine 'lodos' engeli (3)

        GÖKÇEADAVE BOZCADA SEFERLERİ İPTAL EDİLDİKuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:42 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:42
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        Çanakkale'de feribot seferlerine 'lodos' engeli (3)
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        GÖKÇEADAVE BOZCADA SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

        Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den 13.00, 17.00 ve 21.00 seferleri, Gökçeada'dan 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den 15.00 ve 19.00 seferleri, Bozcaada'dan 14.00 ve 18.00 seferleri yapılamayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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