Çanakkale'de feribot seferlerine 'lodos' engeli (3)
GÖKÇEADAVE BOZCADA SEFERLERİ İPTAL EDİLDİKuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
GÖKÇEADAVE BOZCADA SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den 13.00, 17.00 ve 21.00 seferleri, Gökçeada'dan 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den 15.00 ve 19.00 seferleri, Bozcaada'dan 14.00 ve 18.00 seferleri yapılamayacak.
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