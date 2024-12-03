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        Kayınpederini öldürüp, 4 kişiyi yaralayan sanığa müebbet ve 10,5 yıla kadar hapis istemi

        ÇANAKKALE'detartıştığı kayınpederi Oktay Dülek'i (50) öldüren, eşi Esennur Birol (20) ile onun dedesi, anneannesi ve teyzesini de yaralayan Can Birol (25) hakkında müebbet hapis ve toplam 10,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 12:44 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:50
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        Kayınpederini öldürüp, 4 kişiyi yaralayan sanığa müebbet ve 10,5 yıla kadar hapis istemi
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        ÇANAKKALE'detartıştığı kayınpederi Oktay Dülek'i (50) öldüren, eşi Esennur Birol (20) ile onun dedesi, anneannesi ve teyzesini de yaralayan Can Birol (25) hakkında müebbet hapis ve toplam 10,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Şiddetli geçimsizlik nedeniyle babaevine dönen Esennur Birol, 21 Haziran'da Can Birol hakkında şiddet gerekçesiyle polise şikayette bulundu. Bir gün sonra gece yarısı Can Birol, eşi Esennur Birol ile ailesinin yaşadığı eve gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Can Birol yanındaki bıçakla kayınpederi Oktay Dülek'i sağ koltuk altından, araya giren eşi Esennur Birol'u kasık ve kol bölgesinden, eşinin dedesi Tahsin Aydı'yı (61) sol kolundan, eşinin anneannesi Vildan Aydı'yı (57) karnından, eşinin teyzesi Gizem Çelik'i (28) yüz, sırt, kulak ve boyun bölgesinden bıçakla yaraladı. Can Birol, ardından yanındaki arkadaşı O.S. (25) ile kaçtı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Oktay Dülek, kurtarılamadı. Diğer yaralılarsa tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, olaydan 1,5 saat sonra Can Birol ile O.S.'yi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Birol tutuklanırken, O.S. serbest bırakıldı.

        'BANA SOPALARLA SALDIRDILAR'

        Tutuklanan Can Birol, savcılıktaki ifadesinde 4 kişinin kendisine sopalarla saldırdığını belirtip, şunları anlattı: "Gizem Çelik de elindeki bıçakla bana saldırdı. Yere düştüm. Yerde bulduğum bıçağı alıp, 'Yapmayın' şeklinde sözler söyleyip, başımı ellerimle kapatarak bıçağı sağa sola salladım. Daha sonra olay yerinden kaçarak evin önüne geldim. Yine Gizem Çelik, Tahsin Aydı, Murat Çelik, Esennur Birol ve Oktay Dülek yanıma geldi. Yine bana sopalarla saldırdılar. Ben de heyecanla elimdeki bıçakla yere düşmem sonrasında onlara doğru sağa sola doğru bıçağı salladım. Ardından yanımdaki arkadaşım O.S. ile kaçtım. Bu kadar kişi bana saldırınca olay bu şekilde meydana geldi."

        'ELLERİNDE SOPALAR VARDI'

        O.S. ise savcılıktaki ifadesinde; Can Birol'un, eşi Esennur Birol ve yakınlarıyla tartışma yaşadıklarını belirterek, "O sırada bahçeden çıkan 4-5 kişiyi gördüm. Bunların arasında Esennur Birol'un annesi, babası, teyzesi ve kardeşi vardı. Başka kimseyi görmedim. Ellerinde sopalar vardı. Can'a vurmaya başladılar. Can da yere düştükten sonra yerden aldığı bıçak ile yüzünü kapattı. Ardından elindeki bıçağı sağa, sola doğru sallayarak kendisine sopa ile saldıran kişilere vurdu. Esennur Birol'un teyzesine bıçağın isabet ettiğini hatırlıyorum. Can'ın kayınpederine bıçak ile vurduğunu görmedim. Bu sırada Can sadece kendisine yönelik sopayla vurulmasına karşı bıçağı sağa sola salladı" dedi.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Soruşturmanın ardından Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, Can Birol hakkında 'Kasten öldürme' ve 4 kişiyi 'Kasten yaralama' suçlarından müebbet hapis ve toplam 10,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, tutuklu sanık Can Birol'un savcılıktaki ifadesine de aynen yer verildi. İddianame, Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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