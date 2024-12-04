Eşinin doğum gününü otobüs duraklarına astırdığı afişlerle kutladı

ÇANAKKALE’de Turan Çelik (46), eşi Elif Çelik'in (42) doğum gününü üzerinde onun fotoğraflarının yer aldığı afişler hazırlatıp otobüs duraklarına reklam panolarına koydurdu. Elif Çelik, "Eşim beni onore etti. Çok mutlu oldum" dedi.

Merkeze bağlı Güzelyalı köyünde yaşayan Turan Çelik, 28 yıllık eşi, aynı zamanda köyün muhtarı Elif Çelik’in doğum günü için üzerine onun fotoğraflarının yer aldığı çeşitli afişler hazırlattı. 'Ne şanslıyım ki benim eşimsin', 'Bana hissettirdiğin mutluluk ve huzuru anlatmaya kelimeler yetmez', '28 senedir hayatımdasın, iyi ki doğdun' yazılı afişler dün otobüs duraklarındaki reklam panolarında yer aldı. Afişler bir gün sonra da kaldırıldı.