Çanakkale'de ahır yandı; 6 büyükbaş öldü

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde besi çiftliğinde çıkan yangında 6 büyükbaş öldü.

Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki bir besi çiftliğindeki ahırda, saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden çiftlik çalışanı A.A., 140 büyükbaş ve 40 küçükbaşı tahliye ederken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında A.A. hafif yaralanırken, ahırdaki 6 büyükbaş öldü.