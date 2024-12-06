Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de ahır yandı; 6 büyükbaş öldü

        ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde besi çiftliğinde çıkan yangında 6 büyükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:12 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de ahır yandı; 6 büyükbaş öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde besi çiftliğinde çıkan yangında 6 büyükbaş öldü.

        Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki bir besi çiftliğindeki ahırda, saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden çiftlik çalışanı A.A., 140 büyükbaş ve 40 küçükbaşı tahliye ederken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında A.A. hafif yaralanırken, ahırdaki 6 büyükbaş öldü.

        Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Hama'da son durum nedir?
        Hama'da son durum nedir?
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        "Akıl sağlığı yerinde değil" iddiası vardı! Kadın katilinin cezası kesinleşti!
        "Akıl sağlığı yerinde değil" iddiası vardı! Kadın katilinin cezası kesinleşti!
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de Kent Lokantası açıldı
        Çanakkale'de Kent Lokantası açıldı
        Balıkçıların ağına takılan mersin balığı, doğal ortamına bırakıldı
        Balıkçıların ağına takılan mersin balığı, doğal ortamına bırakıldı
        Alexandria Troas Antik Kenti'nde sahne binası ve orkestra alanına ulaşıldı
        Alexandria Troas Antik Kenti'nde sahne binası ve orkestra alanına ulaşıldı
        Çanakkale'de "İklim Değişikliği Eylem Planı Tanıtım Toplantısı" düzenlendi
        Çanakkale'de "İklim Değişikliği Eylem Planı Tanıtım Toplantısı" düzenlendi
        Çanakkale'de Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yılı etk...
        Çanakkale'de Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yılı etk...
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı