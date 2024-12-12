Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı (2)
BOĞAZTRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜÇanakkale'de etkili olan yoğun sis nedeniyle kapatılan boğaz trafiği, saat 13.
BOĞAZTRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ
Çanakkale'de etkili olan yoğun sis nedeniyle kapatılan boğaz trafiği, saat 13.00 itibarıyla tekrar açıldı.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
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