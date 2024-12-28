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        Gökçeada'ya 3 gündür feribot seferi yapılamıyor

        KUZEYEge Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine, 3 gündür feribot seferi yapılamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:50 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:55
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        Gökçeada'ya 3 gündür feribot seferi yapılamıyor
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        KUZEYEge Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine, 3 gündür feribot seferi yapılamıyor.

        Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gündür feribot seferi yapılamıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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