Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)

Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle il genelinde İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Lapseki, Bayramiç, Yenice, Çan, Biga ve Ayvacık'ta 12 ekip köy yollarını açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

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