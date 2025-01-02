Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 39 milyon lira ceza

        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, denizi kirleten gemiye, 39 milyon TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:23 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 39 milyon lira ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, denizi kirleten gemiye, 39 milyon TL idari para cezası uygulandı.

        Sahil Güvenlik ekipleri, Bozcaada demir sahasında demirli bulunan 228 metre boyunda 39 bin groston ağırlığındaki Barbados bayraklı 'Magic Lady' isimli geminin denizi kirlettiğini belirledi. Gemiye denizi kirlettiği gerekçesiyle 39 milyon 293 bin TL idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyeti Kurtulmuş ile görüşüyor
        DEM heyeti Kurtulmuş ile görüşüyor
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Kazada cinayet oldu! Barmene bıçaklı saldırı
        Kazada cinayet oldu! Barmene bıçaklı saldırı
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı!
        Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Gizem'in öldüğü kazada otobüs şoförüne tahliye!
        Gizem'in öldüğü kazada otobüs şoförüne tahliye!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Havada cezalar güncellendi
        Havada cezalar güncellendi

        Benzer Haberler

        Biga'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
        Biga'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Balıkçılar müsilajdan dertli
        Balıkçılar müsilajdan dertli
        Çan'da eski okul binasında çıkan yangın söndürüldü
        Çan'da eski okul binasında çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale Valisi Toraman, görev başındaki personelin yeni yılını kutladı
        Çanakkale Valisi Toraman, görev başındaki personelin yeni yılını kutladı
        Çanakkale'de polislerden çocuklara sürpriz yeni yıl kutlaması
        Çanakkale'de polislerden çocuklara sürpriz yeni yıl kutlaması