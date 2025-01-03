Çanakkale'de 2 kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ezine ilçesinde meydana geldi. Hasan Evin yönetimindeki 17 ADZ 869 plakalı kamyonet ile Tuncay Bilgin yönetimindeki 17 ADJ 283 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Tuncay Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Hasan Evin ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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