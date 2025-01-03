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        Çanakkale'de 2 kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

        ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:15 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:20
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        Çanakkale'de 2 kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
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        ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Ezine ilçesinde meydana geldi. Hasan Evin yönetimindeki 17 ADZ 869 plakalı kamyonet ile Tuncay Bilgin yönetimindeki 17 ADJ 283 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Tuncay Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Hasan Evin ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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