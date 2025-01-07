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        Seçil Erzan'ın Bozcaada'daki evi icradan satıldı

        YÜKSEK karlı özel fon vaadiyle aralarında spor dünyasından Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da olduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırıldığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde babasından kalma evi, icradan ihale yoluyla satıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 14:30 Güncelleme: 07.01.2025 - 14:35
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        Seçil Erzan'ın Bozcaada'daki evi icradan satıldı
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        YÜKSEK karlı özel fon vaadiyle aralarında spor dünyasından Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da olduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırıldığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde babasından kalma evi, icradan ihale yoluyla satıldı. Ev, 15 milyon TL'ye alıcı buldu.

        Denizbank şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan, başta ünlü futbolcular olmak üzere çok sayıda kişiyi yüksek kar vaadiyle gizli bir fona yatırım yapmaları için ikna etti. Kurduğu ponzi sistemine katılan bazı yatırımcılara bir süre kar dağıtan Erzan, daha sonra yeni yatırımcı bulamadı ve sistemi devam ettiremedi. Mağdurların şikayeti üzerine gözaltına alınan Erzan, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Aralarında futbol dünyasının tanınmış isimleri Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da olduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı öne sürülen Erzan, soruşturma devam ederken, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki babadan kalma 2 dönüm arazi içindeki bağ evini, Türkay Gümülcineli'ye olan 10 milyon liralık borcuna karşılık ipotek ettirdi. Bilirkişi raporu ile 9 milyon 222 bin 422 bin lira olarak değer belirlenen villa, Ezine İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Ev, 15 milyon TL'ye satıldı. İhale satışında tapu tesliminin 12 Şubat'a kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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