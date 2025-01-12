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        Çanakkale'de otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        CANSIZBEDENİNE ULAŞILDIÇanakkale'nin Çan ilçesinde, otomobilin çaya uçtuğu kazada kaybolan Ali Kaan Demir için Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından suda arama kurtarma çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 12:41 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:45
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        Çanakkale'de otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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        CANSIZBEDENİNE ULAŞILDI

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde, otomobilin çaya uçtuğu kazada kaybolan Ali Kaan Demir için Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından suda arama kurtarma çalışması yapıldı. Dalgıçlar, olaydan 3,5 saat sonra Demir'in cansız bedenine ulaştı. Demir'in cesedi otomobilin çaya uçtuğu yerin 50 metre ilerisinde suyun dibinde bulundu.

        Nazif Cemhan ŞEN-Levent DİKMEN/ÇANAKKALE,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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