Çanakkale'de otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, otomobilin çaya uçtuğu kazada kaybolan Ali Kaan Demir için Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından suda arama kurtarma çalışması yapıldı. Dalgıçlar, olaydan 3,5 saat sonra Demir'in cansız bedenine ulaştı. Demir'in cesedi otomobilin çaya uçtuğu yerin 50 metre ilerisinde suyun dibinde bulundu.

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