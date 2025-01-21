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        19 yıl önce otel işletmecisinin öldürüldüğü olayda, 1 kişi daha gözaltına alındı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan otel işletmecisi Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden Sabri Önel'in (35) tutuklandığı olaya ilişkin aranan Adil Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 13:09 Güncelleme: 21.01.2025 - 13:15
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        19 yıl önce otel işletmecisinin öldürüldüğü olayda, 1 kişi daha gözaltına alındı
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        ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan otel işletmecisi Zekiye Aydın’ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden Sabri Önel’in (35) tutuklandığı olaya ilişkin aranan Adil Ö. de İstanbul’da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde 2006 yılında otel işletmecisi Zekiye Aydın kayboldu. 13 Ocak'ta da İstanbul'da bir televizyon programında Sabri Önel, 19 yıldır kayıp olan Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini iddia etti. Bunun üzerine Önel, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili 14 Ocak'ta Edirne'nin Keşan ilçesinde keşif yapıldı. Sabri Önel, ekiplere cesedin olduğu bölgeyi gösterdi. Bölgede ceset aranırken, Önal, ifadesi için Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerinin ardından Önel, 15 Ocak’ta sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Sabri Önel, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Önel'in polisteki ifadesinde "Cinayeti ben işledim. Halayı boğarak öldürdüm. Beni azmettirdiler" dediği öğrenildi.

        OLAYLA İLGİLİ BİR ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

        Olayla ilgili genişletilen soruşturma kapsamında aranan Adil Ö. de dün akşam saatlerinde İstanbul’da Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adil Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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