Bakan Tekin: Çocuklarımız bu ülkenin, milletin ürettiği medeniyet değerlerine sahip çıksınlar

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımız bu ülkenin, milletin ürettiği medeniyet değerlerine sahip çıksınlar. Çocuklarımız bu ülkede demokrasiye, hukuk devletine, temel hak ve hürriyetlerin üstünlüğüne inansın ve bunu korusun istiyorum. Bu ülkenin çocukları Alevi, Sünni ayrımı yapmadan, Türk, Kürt, Çerkez ayrımı yapmadan birbirine kardeşçe sahip çıksın istiyorum ve eğitim öğretim süreci ile ilgili yapmaya çalıştığımız şey bu" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çanakkale'de düzenlenen AK Parti 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Kongreye Bakan Tekin'in yanı sıra, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, ilçe, belde belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Program Kuranı-ı Kerim tilaveti, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongreye canlı bağlantıyla katıldı.

'HER GÜN BİR TERÖR OLAYIYLA SİYASETÇİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BİR TÜRKİYE’DE YAŞIYORDUK'

Bolu'da yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileğinde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yine aynı şekilde dün Elazığ depreminin 5'inci yıl dönümü idi. Ben de Elazığ'daydım. Oradaki dostlarımızın, arkadaşlarımızın acılarını paylaştık. Hem Elazığ depreminde hem 6 Şubat yaklaşıyor. Asrın felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımız, kardeşlerimiz için Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımız konuştu. Ondan önce burada AK Parti iktidarı döneminde yapılanlarla ilgili bir video izledik. AK Parti'den önce her gün bir terör olayıyla bir gazetecinin, bir sanatçının, bir siyasetçinin öldürüldüğü bir Türkiye'de yaşıyorduk. Paramızın üzerindeki sıfırlarla dalga geçiliyordu. Gecelik repo faizleri yüzde 7 bin 500'lerde idi. 13 yıl içinde 11 tane hükümet değiştirdik. 12 Eylül öncesini hiç söylemiyorum. Bu ülkede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulmuş bir hükümet, Anayasa Mahkemesi tarafından yok sayıldı. Bu ülkede kurulmuş olan bir koalisyonun, bir partinin milletvekilleri bir başka otorite tarafından istifa ettirilerek, hükümetin düşürülmesi sağlandı. Böyle bir ülkeyi yaşıyorduk, böyle bir ülkede ne ekonominiz ne güvenliğiniz ne namus güvenliğiniz ne de ifade hürriyetiniz, temel hak ve hürriyetleriniz güvence altında olamaz" dedi.

'BU ÜLKEDE KARDEŞLİĞİ GÜÇLÜ HALE GETİRMEK İSTİYORUM' Çocukların, atalarına, dedelerine sahip çıkan bir şuurla yetişmelerini istediklerini dile getiren Bakan Tekin, "Çocuklarımız bu ülkenin, milletin ürettiği medeniyet değerlerine sahip çıksınlar. Çocuklarımız bu ülkede demokrasiye, hukuk devletine, temel hak ve hürriyetlerin üstünlüğüne inansın ve bunu korusun istiyorum. Bu ülkenin çocukları Alevi, Sünni ayrımı yapmadan, Türk, Kürt, Çerkez ayrımı yapmadan birbirine kardeşçe sahip çıksın istiyorum ve eğitim öğretim süreci ile ilgili yapmaya çalıştığımız şey bu. Bu ülkede kardeşliği tesis etmek, kardeşliği güçlü hale getirmek istiyorum. Bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası alandaki egemenlik haklarını korumak istiyorum. Bu ülkeden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, dünyadan medet uman, yardım isteyen ülkelere buradan bir ümit ışığı fışkırsın istiyorum. Bu yıl eğitim-öğretim yılını Çanakkale'den Gazze'ye milli birlik şuuruyla başlattık. 'Çanakkale ile Gazze'nin ne alakası var' deniyor. Çanakkale, dünyanın birçok ülkesinde zalimlere karşı bağımsızlık mücadelesinin, özgürlük mücadelesinin örneği olarak gösteriliyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak geleneğimizde olduğu gibi dünyanın neresinde olursa olsun zulme maruz bırakılan bir mazlumun yanında olan bir ülke olalım istiyoruz" diye konuştu. 'KENDİ MODELİMİZİ ÜRETEBİLECEK BİR ÜLKEYİZ' Bakan Tekin, "Eğitimde her alanda kendi modelimizi üretebilecek bir ülkeyiz. Şu salondaki insanların Türkiye'de gençlikle ilgili, çocuklarımızla ilgili hayalleri neyse benim hayalimde o. Siz ne istiyorsanız ben de aynı şeyi istiyorum ve bunları yapmaya çalışıyorum, yaptım. Eleştirildiğim nokta, diyorlar ki gidin bir ülkenin modelini alın gelin, Türkiye’ye uygulayın. Ben de diyorum ki Türk insanına, Türk milletine güveniyorum. Türkiye’deki öğretmenlere, akademisyenlere güveniyorum. Eğitimde her alanda kendi modelimizi üretebilecek bir ülkeyiz, milletiz. Onlar da diyorlar ki, 'Türkiye modeli olmaz. Güney Kore, Finlandiya, Singapur modeli olabilir.' Diyorum ki Türk milleti, Türkiye'deki birlikte yaşadığımız insanlar, Anadolu irfanı onlardan daha mı aşağıdaki, onların modellerini bize dayatmaya çalışıyorsunuz. Benim yaklaşımın bu. Arzu ediyorum ki bu ülkeyi bir arada tutan, bizi millet yapan değerleri okullarımızda çocuklarımıza kazandıralım. Bunu yaparken çocuklarımıza pozitif bilimlerden uzak tutalım demiyoruz" dedi.