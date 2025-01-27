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        Çanakkale'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

        ÇANAKKALE'ninEzine ilçesindeki bir köy evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında tüp patladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 21:03 Güncelleme: 27.01.2025 - 21:03
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        Çanakkale'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
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        ÇANAKKALE’ninEzine ilçesindeki bir köy evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında tüp patladı. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı ev kulanılamaz hale geldi.

        Yangın, Ezine ilçesine bağlı Gökçebayır köyünde bugün akşam saatlerinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin yükselmesiyle evdeki mutfak tüpü patladı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Evde büyük çaplı hasara neden olan yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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