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        Evinde pompalıyla öldürüldü

        ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, Muhammet A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:25 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:30
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        Evinde pompalıyla öldürüldü
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        ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, Muhammet A. (30) evine gelen K.Ü. (27) tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Manisa'da polisin durduğu bir otomobilde suç aleti tüfekle yakalanan K.Ü. ve beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 20.30 sıralarında Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet A. ile yaşadığı apartman dairesine gelen K.Ü. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada K.Ü. yanında getirdiği pompalı tüfekle Muhammet A.'ya ateş etti. Muhammet A., vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, K.Ü. kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Muhammet A. ilk müdahalenin ardından Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Muhammet A. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri, K.Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

        ŞÜPHELİ MANİSA'DA YAKALANDI

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 01.30 sıralarında Turgutlu yolu Çobanisa mevkisinde yapılan denetim sırasında plakasız bir aracı durdurdu. Araçta bulunan K.Ü. (27), M.C.U. (22) ve İ.K. (19) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise suç aleti pompalı tüfek ele geçirildi. Çanakkale'ye getirilen şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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