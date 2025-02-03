'İllerin gördüğü en büyük organizasyon, bölgesel kariyer fuarı'

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, "2019 yılında biz bölgesel bölgesel kariyer fuarı düzenlemeye başladık. Şu an 'Yetenek her yerde' sloganıyla 41'incisini yapıyoruz. Avrupa'da daha büyüğü yok. Orta Doğu'da, Afrika'da yok. Bu çalışmalarla arzı ve talebi buluşturuyoruz. Üniversitenin yaptığı en büyük organizasyon kariyer fuarı oluyor. Bütün illerde bu böyle. Bu organizasyonu yaptığımız illerin gördüğü en büyük organizasyon bölgesel kariyer fuarı" dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde, Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Bandırma Valisi İsmail Ustaoğlu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Orhan Öğrenci, Çanakkale İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Alper Selvi ve akademisyenler katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'HER BİR GENCE FIRSAT SUNMAMIZ LAZIM'

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Devlet olarak, 'Yetenek yönetimi yapacağız' dediğimiz de sadece İstanbul'da, Ankara'da, ismi çok bilinen üniversitelerden mezun olanları kastetmedik. 'Madem memleketin 81 ili var' dedik, buralarda üniversite açtık. O zaman her bir gence fırsat sunmamız lazım. Devlet olmak bunu gerektiriyor. Aslında devletin hayat boyu vatandaşına hizmet sunarken fırsat eşitliliğine dikkat etmesi gerekiyor. Kimin hangi şartlarda üniversite sınavına girdiğini bilmiyoruz. Aynı ekonomik düzeyden gelseler bile sosyolojik yapıları farklı ailelerden geliyorlar. Dolayısıyla devlet olarak biz herkese imkanlarımızı fırsat eşitliği çerçevesinde sunmak zorundayız. Yetenek yönetiminin birinci kuralı budur" dedi.

'EN BÜYÜK ORGANİZASYON BÖLGESEL KARİYER FUARI'

Çanakkale 41'inci kariyer fuarının yapıldığına dikkati çeken Atay, "2018 yılında Cumhurbaşkanımız bunu bize deklare etti. 2019 yılında biz bölgesel kariyer fuarı düzenlemeye başladık. Şu an 'Yetenek her yerde' sloganıyla 41'incisini yapıyoruz. Avrupa'da daha büyüğü yok. Orta Doğu'da, Afrika'da yok. Bundan daha büyük bir organizasyon olmuyor. Bu çalışmalarla arzı ve talebi buluşturuyoruz. Üniversitenin yaptığı en büyük organizasyon kariyer fuarı oluyor. Bütün illerde bu böyle. Bu organizasyonu yaptığımız illerin gördüğü en büyük organizasyon bölgesel kariyer fuarı" dedi.