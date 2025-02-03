Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        'İllerin gördüğü en büyük organizasyon, bölgesel kariyer fuarı'

        CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 15:25 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        'İllerin gördüğü en büyük organizasyon, bölgesel kariyer fuarı'
        ABONE OL

        CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, "2019 yılında biz bölgesel bölgesel kariyer fuarı düzenlemeye başladık. Şu an 'Yetenek her yerde' sloganıyla 41'incisini yapıyoruz. Avrupa'da daha büyüğü yok. Orta Doğu'da, Afrika'da yok. Bu çalışmalarla arzı ve talebi buluşturuyoruz. Üniversitenin yaptığı en büyük organizasyon kariyer fuarı oluyor. Bütün illerde bu böyle. Bu organizasyonu yaptığımız illerin gördüğü en büyük organizasyon bölgesel kariyer fuarı" dedi.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde, Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Bandırma Valisi İsmail Ustaoğlu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Orhan Öğrenci, Çanakkale İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Alper Selvi ve akademisyenler katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        'HER BİR GENCE FIRSAT SUNMAMIZ LAZIM'

        Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Devlet olarak, 'Yetenek yönetimi yapacağız' dediğimiz de sadece İstanbul'da, Ankara'da, ismi çok bilinen üniversitelerden mezun olanları kastetmedik. 'Madem memleketin 81 ili var' dedik, buralarda üniversite açtık. O zaman her bir gence fırsat sunmamız lazım. Devlet olmak bunu gerektiriyor. Aslında devletin hayat boyu vatandaşına hizmet sunarken fırsat eşitliliğine dikkat etmesi gerekiyor. Kimin hangi şartlarda üniversite sınavına girdiğini bilmiyoruz. Aynı ekonomik düzeyden gelseler bile sosyolojik yapıları farklı ailelerden geliyorlar. Dolayısıyla devlet olarak biz herkese imkanlarımızı fırsat eşitliği çerçevesinde sunmak zorundayız. Yetenek yönetiminin birinci kuralı budur" dedi.

        'EN BÜYÜK ORGANİZASYON BÖLGESEL KARİYER FUARI'

        Çanakkale 41'inci kariyer fuarının yapıldığına dikkati çeken Atay, "2018 yılında Cumhurbaşkanımız bunu bize deklare etti. 2019 yılında biz bölgesel kariyer fuarı düzenlemeye başladık. Şu an 'Yetenek her yerde' sloganıyla 41'incisini yapıyoruz. Avrupa'da daha büyüğü yok. Orta Doğu'da, Afrika'da yok. Bundan daha büyük bir organizasyon olmuyor. Bu çalışmalarla arzı ve talebi buluşturuyoruz. Üniversitenin yaptığı en büyük organizasyon kariyer fuarı oluyor. Bütün illerde bu böyle. Bu organizasyonu yaptığımız illerin gördüğü en büyük organizasyon bölgesel kariyer fuarı" dedi.

        Program yapılan sunumlarla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Evinde pompalıyla öldürüldü
        Evinde pompalıyla öldürüldü
        Çanakkale'de Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı düzenlendi
        Çanakkale'de Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı düzenlendi
        Ayvacık'ta 65 turizm işletmesi mühürlendi
        Ayvacık'ta 65 turizm işletmesi mühürlendi
        5 dönümle başladı, 20 yılda Çanakkale'nin en büyük meyve fidanı ihracatçısı...
        5 dönümle başladı, 20 yılda Çanakkale'nin en büyük meyve fidanı ihracatçısı...
        Çanakkale'de 1 kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı Manisa'da yakalandı
        Çanakkale'de 1 kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı Manisa'da yakalandı
        Çanakkale'de bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü
        Çanakkale'de bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü