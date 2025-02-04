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        Çanakkale'de avlanırken ayağı kayınca kendini vurdu

        ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde domuz avı sırasında ayağı kayınca elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu kendisini vuran Yusuf Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 01:43 Güncelleme: 04.02.2025 - 01:45
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        Çanakkale'de avlanırken ayağı kayınca kendini vurdu
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        ÇANAKKALE’nin Yenice ilçesinde domuz avı sırasında ayağı kayınca elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu kendisini vuran Yusuf Ü., ağır yaralandı.

        Olay, saat 20.00’de Yenice ilçesine bağlı Hacılar köyünde meydana geldi. Domuz avına çıkan Yusuf Ü., engebeli arazide ayağı kayarak yere düştü. Bu sırada elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği Yusuf Ü., vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı olan Yusuf Ü., Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yusuf Ü., buradaki tedavinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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