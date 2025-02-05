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        Çanakkale'de 16 gündür kayıp olan Demans hastası, ormanda ölü bulundu

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde 16 gündür kayıp olan Demans hastası Ahmet Kemal Engin (69), ormanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 21:17 Güncelleme: 05.02.2025 - 21:20
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        Çanakkale'de 16 gündür kayıp olan Demans hastası, ormanda ölü bulundu
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        ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde 16 gündür kayıp olan Demans hastası Ahmet Kemal Engin (69), ormanda ölü bulundu.

        Biga ilçesinde huzurevinde kalan ve Demans hastası olduğu öğrenilen Ahmet Kemal Engin, 16 gün önce kaldığı huzurevinden ayrıldı. Engin’in yakınları ve huzurevi çalışanları geri dönmemesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Engin’in huzurevi ile Havdan köyü arasındaki ormanda cansız bedeni bulundu. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Ahmet Kemal Engin’in cenazesi, Biga Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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