Çanakkale'de 25 köy yolu ulaşıma kapandı
ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.
ÇANAKKALE’nin Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yenice ilçesinde yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağışı nedeniyle Yenice ilçesine bağlı Karadoru, Sarıçayır, Sofular, Bekten, Ballıçay, Güveylerobası, Torhasan, Namazgah köyleri, Kalkım beldesine bağlı Armutçuk, Pazarköy’e bağlı Yalıoba, Kabalı, Kızıldam, Yeşilköy, Araovacık, Hasanlar, Pınaroba, Kuzupınarı, Hacıyusuflar, Yeniköy, Hacılar, İbrahimler, Yeşiller, Kabaağaç, Altıparmak ve Darıalan köyleri ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri bölgede teyakkuz halinde beklerken, yağışın etkisini yitirmesinin ardından ulaşıma kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için kar küreme ve temizleme çalışmalarına başlanacağı bildirildi.
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