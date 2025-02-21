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        Çanakkale'de 25 köy yolu ulaşıma kapandı

        ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:56 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:00
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        Çanakkale'de 25 köy yolu ulaşıma kapandı
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        ÇANAKKALE’nin Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Yenice ilçesinde yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağışı nedeniyle Yenice ilçesine bağlı Karadoru, Sarıçayır, Sofular, Bekten, Ballıçay, Güveylerobası, Torhasan, Namazgah köyleri, Kalkım beldesine bağlı Armutçuk, Pazarköy’e bağlı Yalıoba, Kabalı, Kızıldam, Yeşilköy, Araovacık, Hasanlar, Pınaroba, Kuzupınarı, Hacıyusuflar, Yeniköy, Hacılar, İbrahimler, Yeşiller, Kabaağaç, Altıparmak ve Darıalan köyleri ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri bölgede teyakkuz halinde beklerken, yağışın etkisini yitirmesinin ardından ulaşıma kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için kar küreme ve temizleme çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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