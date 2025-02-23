Avrupa yılan balıklarının neslinin korunması için çalışma başlatıldı

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) tarafından nesli tükenme tehlikesi altına olan Avrupa yılan balığının (Anguilla anguilla) korunması için hazırlanan proje tamamlandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden (ÇOMÜ) Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, çalışmanın 9 ülkeyi bir araya getirdiğini belirtip, "Bu türün özellikle Omega-3 yağ asitleri bakımından eti çok zengin. Avrupa'da çok sevilerek tüketiliyor. Bu balıkları korumamız gerekiyor. Çünkü nesilleri son 45 yılda ciddi anlamda düşmüş durumda" dedi.

Dünya genelinde ekonomik ve ekolojik olarak öneme sahip olan Avrupa yılan balıklarının yaşanan olumsuzluklar nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında girdi. Akdeniz Balıkçılık Komisyonu tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında alınan tedbirlerle yılan balığının popülasyonu korunmaya çalışılacak. Yılan balıklarının popülasyonunda ciddi anlamda düşüş yaşandığını söyleyen ÇOMÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, popülasyonun korunması için çalışmaların başladığını belirtti. Yılan balıklarının önemli bir ekolojik role sahip olduklarını dile getiren Prof. Dr. Özdilek, “Bu türün özellikle Omega-3 yağ asitleri bakımından eti çok zengin. Avrupa'da çok sevilerek tüketiliyor. Sadece Avrupa'da değil, Uzak Doğu'da tüketilen en kıymetli balıklardan biri. Bu balıkları korumamız gerekiyor. Çünkü nesilleri son 45 yılda ciddi anlamda düşmüş durumda" diye konuştu.

'YÜZDE 90'DAN FAZLA AZALMA VAR'

Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neredeyse tüm Avrupa ülkeleri ile Kuzey Afrika ülkelerinde, 40'tan fazla ülkede dağılım gösterdiği için tam stok tahmini yapmak mümkün olamıyor. Ancak stok durumundaki miktarların referans aralıklarına göre değişimini tahmin edecek bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Maalesef günümüzde Atlantik Okyanusu'ndan Kuzey Denizi ülkelerine gelen yavru yılan balıklarının miktarı 1960-1979 yılları referans değerine göre sadece yüzde 0,5'i, diğer ülkelere gelen yavru yılan balığı miktarı ise bu referans aralığının yüzde 7,4'ü seviyesinde kalmış durumda yani tatlı sulara gelen yavru yılan balığı miktarlarında yüzde 90'dan fazla azalma var"