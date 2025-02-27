Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangının ekosisteme verdiği zarar araştırılacak

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesindeki Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi yarımadada çıkan ve yaklaşık 700 hektarlık alanı etkileyen yangının ekosisteme verdiği zarar, 'Uzaktan Algılama Yöntemi' ile araştırılacak. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Dr. Öğretim Üyesi Kemal Gökkaya, "Yangın şiddeti analiziyle alanın ne kadarının yüksek ne kadarının orta ne kadarının düşük şiddette yanmış olduğunu analiz edebiliyoruz. Bu da yer altı ve yer üstü, toprak ve bitkilere verilen hasar konusunda fikir sahibi olmamızı sağlıyor" dedi.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanda 15 Ağustos 2024'te çıkan yangında yaklaşık 700 hektarlık alanda zarar meydana geldi. Yangının ekosisteme verdiği zarar, 'Uzaktan Algılama Yöntemi' ile araştırılacak. Bu zararı, nicel olarak tespit edebileceklerini söyleyen ÇOMÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Kemal Gökkaya, bu belirlemelerin orman işletmeleri için restorasyon çalışmalarında önemli veriler sunduğunu söyledi.

Yangının şiddetinin bu yöntemle değerlendirilebildiğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Gökkaya, "Yangın şiddetini, yangından yayılan enerjinin yer üstüne ve yer altındaki ekosistem bileşenlerine yani toprak ve bitkilere verilen hasarın bir ölçüsü olarak düşünebiliriz. Uzaktan algılamayı kullanarak yangın şiddetini nicel olarak hesaplayabiliyoruz. Uzaktan algılama kullandığımız zaman alanın tamamında yangın şiddetinin farklı değerlerini ve nasıl değiştiğini görebiliyoruz. Yangın belli bir alandayken farklı miktarda enerji yayarak yanıyor. Bu da farklı ekosistem bileşenlerine yani toprağa ve bitkilere farklı şekilde hasar veriyor. Uzaktan algılamayı kullanarak yaptığımız yangın şiddeti analizleri sahadaki bu değişkenliği görmemize imkan tanıyor. Daha şiddetli yanan yerler daha yüksek ısı enerjisine maruz kalmış ve daha fazla zarar görmüş alanlar olacaktır. Bu alanların toparlanması da yangın sonrasında daha fazla zaman alacaktır. Yangın şiddetinin arazideki değişkenliğini göstererek analiz etmek orman işletmecilerine de alanın restorasyonu açısından bilgi sağlamaktadır" dedi.

'HASAR KONUSUNDA FİKİR SAHİBİ OLMAMIZI SAĞLIYOR'