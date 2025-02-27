Çanakkale'de 19 çuval deniz patlıcanı ele geçirildi

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı 'TCSG-16' Sahil Güvenlik Botu, 16 Şubat tarihinde Bozcaada ilçesi açıklarındaki görevi sırasında Bozcaada Orta Fener Adası önlerinde deniz yüzeyinde şamandıra üzerinde 19 çuval deniz patlıcanı olduğunu tespit etti. Ekipler, yapılan kontrollerin ardından deniz patlıcanlarını doğal ortamına bıraktı.

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