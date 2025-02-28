Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de tarlasından dönerken dev yılanı görüntüledi

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Günay Kılıç (48), tarladan dönerken cep telefonuyla dev yılan görüntüledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:53 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de tarlasından dönerken dev yılanı görüntüledi
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Günay Kılıç (48), tarladan dönerken cep telefonuyla dev yılan görüntüledi. Yılanın yaklaşık 8 metre olduğunu söyleyen Kılıç, "Yola ağaç devrildi sandım. Daha önce öyle büyük bir yılan görmedim" dedi.

        Bayramiç ilçesinde yaşayan Günay Kılıç ve yeğeni Savaş Kılıç (28), otomobille ilçeye 2 kilometre uzaklıktaki tarlasından dönerken yolda bir karartı olduğunu fark etti. Otomobili durdurup inen ikili, yoldakinin dev bir yılan olduğunu gördü. Günay ve Kılıç, bir süre sonra sürünerek ağaca çıkan yılanı cep telefonuyla kaydetti.

        'BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

        Yeğeniyle tarlaya üre gübresi atmaya gittiklerini, dönüşte yaklaşık 8 metre uzunluğunda yılan gördüklerini belirterek, "Tarlaya üreyi attık, dönüşte arazimiz var, oradan dönerken yolda bir ağacın devrildiğini sandım. Yaklaşınca ağaç olmadığını anladım. Boylu boyunca uzanmış yılan olduğunu fark ettim. Yaklaştıktan sonra arabadan inip, baktım. Yılan hareket etmeye başladı. Sonra ağaca tırmanmaya başladı. Devamlı toprakla uğraşan bir insanım. Daha önce öyle büyük bir yılan görmedim. Daha önce çok yılan gördüm ama böyle bir şey görmedim. Ağaca çıktı, boylu boyunca uzandı. Videoda da görülüyor. Çok da kalın bir yılan. Görünce şoke oldum. İlk başta yılan olduğunu anlayınca korktum, telefonla çekmek aklıma gelmedi. Yeğenim aracın arkasındaydı, videoyu o çekti" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"

        Benzer Haberler

        AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
        AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den 28 Şubat açıklaması
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den 28 Şubat açıklaması
        Biga'da asayiş
        Biga'da asayiş
        Prof. Dr. Tatar: Riskin tümüyle kalktığını söylemek için erken
        Prof. Dr. Tatar: Riskin tümüyle kalktığını söylemek için erken
        "Çanakkale'nin Deprem Tehlikesi ve Depreme Dirençli Okullar Çalıştayı" yapı...
        "Çanakkale'nin Deprem Tehlikesi ve Depreme Dirençli Okullar Çalıştayı" yapı...
        Gökçeada'da bu yıl İkinci Ultra Trail etkinliği düzenlenecek
        Gökçeada'da bu yıl İkinci Ultra Trail etkinliği düzenlenecek