Davutoğlu: Mescid-i Aksa, bu sene Kadir Gecesi'ni mahsun karşılayacak

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Kadir Gecesi’nin büyük bir huşu içerisinde kutlandığı Mescid-i Aksa, bu sene Kadir Gecesi’ni mahsun karşılayacak” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çanakkale’nin Çan ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği iftar programına katıldı. Davutoğlu, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ülke olarak zor bir ramazan geçirdiklerini söyleyen Ahmet Davutoğlu, “Birçok vatandaşımız zor şartlarda iftar sofrasını ortaya koymaya çalışıyor. Her geçen sene iftar sofraları daha az çeşitle, daha yüksek masrafla yapılabiliyor. Onun için bu sene parti olarak bir karar aldık. Salon iftarları yerine halkla birlikte nerede bulursak onlarla birlikte sokakta ya da evlerinde ama mutlaka halkımızla birlikte iftar etmeye karar verdik. İlk uygulamasını Çan’da yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Gazze’de zor şartlarda iftar sofrasını açmaya çalışan, yıkıntılar içinde iftar yapmaya çalışan insanlar olduğunu söyleyen Davutoğlu, “Allah onlara da yardım eylesin. Kadir Gecesi’nin büyük bir huşu içerisinde kutlandığı Mescid-i Aksa bu sene Kadir Gecesi’ni mahsun karşılayacak. Allah memleketimize dirlik, düzenlik, memleketimizdeki 85 milyon kardeşimize Ramazan’ın bereketiyle karşılıklı muhabbet nasip eylesin. Bizim aramıza fitne sokmak isteyen, ülkemizi huzursuzluğa sürüklemek isteyen kimseye fırsat vermesin. Çanakkale bizim için istiklalimizin önsözü derim ben. İstiklalimizin başladığı yerdir. Çan, Çanakkale’nin en güzel ilçelerinden bir tanesi. Allah bir daha Çanakkale gibi bir savaş yapmak zorunda bizi bırakmasın. Ama bir daha yapmak gerekirse, 100 kere bile yapmak gerekirse istiklalimiz için Çanakkale’de dedelerimizin verdiği mücadeleyi vermeye hazırız. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların bu Ramazan’ı en iyi şekilde idrak etmesi için Gazze, Doğu Türkistan başta olmak üzere Allah yardım eylesin ve bizlere de onlara yardım edecek güç ve kudret versin” dedi.