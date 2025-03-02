Emanet aldığı motosikletle kaza yapıp, öldü

Kaza, akşam saatlerinde Çanakkale- Biga karayolu üzerinde meydana geldi. Ömer Faruk Fuçucuoğlu yönetimindeki 34 ETD 246 plakalı motosiklet, 34 MG 9531 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Fuçucuoğlu çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fuçucuoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

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