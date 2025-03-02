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        Emanet aldığı motosikletle kaza yapıp, öldü

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, emanet aldığı motosikletle hafif ticari araca çarpan Ömer Faruk Fuçucuoğlu (24), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 00:55 Güncelleme: 02.03.2025 - 01:00
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        Emanet aldığı motosikletle kaza yapıp, öldü
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        ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde, emanet aldığı motosikletle hafif ticari araca çarpan Ömer Faruk Fuçucuoğlu (24), yaşamını yitirdi.

        Kaza, akşam saatlerinde Çanakkale- Biga karayolu üzerinde meydana geldi. Ömer Faruk Fuçucuoğlu yönetimindeki 34 ETD 246 plakalı motosiklet, 34 MG 9531 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Fuçucuoğlu çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fuçucuoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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