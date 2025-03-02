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        Emanet aldığı motosikletle yaptığı kazada hayatını kaybetti

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde emanet aldığı motosiklet ile otomobile çarpan Ömer Faruk Fuçucuoğlu (24), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 08:22 Güncelleme: 02.03.2025 - 08:25
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        Emanet aldığı motosikletle yaptığı kazada hayatını kaybetti
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        ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde emanet aldığı motosiklet ile otomobile çarpan Ömer Faruk Fuçucuoğlu (24), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Çanakkale-Biga kara yolunda meydana geldi. Ömer Faruk Fuçucuoğlu’nun kontrolünü yitirdiği 34 ETD 246 plakalı motosiklet, 34 MG 9531 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Fuçucuoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Fuçucuoğlu’nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Motosikleti emanet aldığı belirtilen Ömer Faruk Fuçucuoğlu, bugün Kaldırımbaşı Mahallesi’nde öğlende son yolculuğuna uğurlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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