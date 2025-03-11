Çanakkale'de orman yangını (2)

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde ormanda çıkan yangına toplam 27 arazöz ve su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 treyler, 3 belediye itfaiyesi, 4 dozer ve 153 personel karadan müdahale etti. Alevler, 4 saatlik mücadele sonucunda saat 18.00 itibariyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 3 hektar orman zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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