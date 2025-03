Çanakkale'de yaşanan kahramanlıklar 'Şehit Bilgi Kapısı' projesi ile vatandaşlarla buluşturulacak

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Türk milletinin destan yazarak tarihe adını altın harflerle kazıdığı bir zaferle sonuçlanan Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarını 'Şehit Bilgi Kapısı' projesi ile yaşatmaya devam ediyor.

Dünya ülkelerindeki güç dengelerini alt üst eden, tarihin seyrini değiştirerek, bu toprakları Türk milleti için ebedi bir vatan yapan Milli Mücadele'nin ruhunu ateşleyen, Çanakkale Muharebeleri'nın ölümsüz kahramanlarının hikayeleri, 'Şehit Bilgi Kapısı' ile gün yüzüne çıkıyor. Çanakkale muharebeleri sırasında şehit olan askerlere dair bilgiler bugüne kadar Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan şehit listeleri ile tespit edildi. Ardından 'Şehit Bilgi Kapısı' projesi başlatıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde 2024 yılında başlatılan proje ile Çanakkale kahramanlarının gizli kalmış bilgilerine ışık tutuldu.

'BİRÇOK ŞEHİDİMİZİN DE BİLGİLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKMIŞ OLACAK'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Deniz Zaferinin 110'uncu yıl dönümünde yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Çok heyecanlıyız. Çanakkale'yi 'geçilmez' yapan zaferin mimarları aziz şehitlerimizle alakalı yeni bilgilere eriştik ve bunu kamuoyuyla paylaşacağız. 'Şehit Bilgi Kapısı' adı altında bu çalışmayla birlikte Çanakkale şehitlerimizin daha detaylı, daha teferruatlı bilgilerine kavuşmuş olacağız. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığımızın web sayfasına yükleyeceğimiz bilgilerle Çanakkale şehitlerimizin yakınları, akrabaları, şehidimiz ile alakalı temel bilgileri girdikten sonra şehidimizin Çanakkale'ye hangi yollardan geldiği, hangi cephelerde savaştığı, Çanakkale'de hangi birlikte görev yaptığı, komutanının kim olduğu, yaralanmışsa nerede yaralandığı, hangi işlemlere maruz kaldığı, nasıl tedavi olduğu ve kahramanlık hikayelerinin de yer aldığı, hatta ve hatta Çanakkale Tarihi Alan'da hangi şehitlikte metfun bulunduğu, isminin nerede yazdığı, bu şehitliğe nasıl gidilebileceği, hangi yolların kullanılabileceği gibi birçok bilgiye sahip olma imkanına kavuşacaklar." dedi.

'30 BİN SAYFALIK ARŞİV TARANDI'

Çanakkale şehitleriyle alakalı Genelkurmay Başkanlığı'nın ve Milli Savunma Bakanlığı'nın listesinde eksiklikler olduğunu söyleyen Kaşdemir, "Bunun güncellenmesi gerekiyordu. Tarihi Alan Başkanlığı olarak geçtiğimiz yıl çok özel bir ekip oluşturduk ve bu ekibimiz hem Cumhurbaşkanlığı devlet arşivlerimizde hem Milli Savunma Bakanlığı'mızın Lodumlu Arşivi'nde hem de Kızılay'ın arşivinde çok yoğun bir çalışma içerisine girdi. 30 bin sayfalık bir arşiv tarandı. 30 bin sayfalık Osmanlı Türkçesindeki bu bilgiler günümüz Türkçesine aktarıldı ve şu anda peyderpey sisteme girilmeye başlandı. Şu anda 2 bin 500 civarında şehidimizin teferruatlı bilgisine sahibiz. Yeni şehit listelerimizin, yeni şehit isimlerimizin de ortaya çıktığı düşünüldüğünde, bugüne kadar var olmayan, bugüne kadar isimleri belli olmayan birçok şehidimizin de bilgileri gün yüzüne çıkmış olacak" dedi.

'ONLARIN HATIRALARINI TARİHE MAL EDİP GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAĞIZ'

3 yıl sonunda 58 binden fazla Çanakkale Savaşları şehidin detaylı bilgilerine ulaşılacağını söyleyen Kaşdemir, “Çanakkale şehitleri her zaman çok merak edilmiştir. Çünkü Türkiye'nin her bir vilayetinde, her bir ilçesinde, köyünde hatta her aileden mutlaka birisi Çanakkale'de ya şehit olmuştur ya gazi olmuştur. İşte şehitlerimizin kıymetli aileleri o şehidimize ait temel bilgileri girdikten sonra şehidimiz ile alakalı çok teferruatlı bilgiye ulaşmış olacaklar. Tabii ortaya birçok yeni bilgi ve belge de çıkmış oldu. Yeni şehit isimleri çıkmış oldu. Hatta çok ilginizi çekecek çok özel kahramanlık hikayeleri de evraklardan çıkmaya başladı. Çok özel bir arşivden faydalandık. O yüzden inşallah bu çalışma bittiği zaman, 'Şehit Bilgi Kapısı'na girildiğinde bütün Çanakkale şehitleri ile alakalı teferruatlı bilgiye sahip olacağız. Hatta bu çalışmanın sonunda Çanakkale Cephesi ile alakalı tüm arşivlere ulaşılmış, tüm arşivler çalışılmış. Yani tabiri caizse Çanakkale Cephesi ile alakalı bütün belgeler okunmuş olacak. O yüzden çok heyecanlıyız, çok da istekliyiz. Çanakkale şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Bir kez daha Çanakkale'yi geçilmez yapanları Çanakkale zaferinin mimarlarını rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cevat Paşamızı, Seyit Onbaşımızı, Yüzbaşı Yusuf Kenan'ı, o bütün o büyük kahramanları, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Onları unutmadık, unutmayacağız. Onların hatıralarını tarihe mal edip gelecek kuşaklara aktaracağız" diye konuştu.