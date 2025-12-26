Gelibolu'da öğrencilerin açtığı "dürüstlük manavı"nın geliri Gazzeli çocuklara gönderilecek

Etkinliğe katılan Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın ve okul müdürü Cem Kayalı da öğrencilerden alışveriş yaparak çalışmaya destek verdi.

Toplanan para, Gazzeli çocuklara yardım edilmek üzere banka aracılığıyla ilgili hesaba yatırıldı.

