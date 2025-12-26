Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da öğrencilerin açtığı "dürüstlük manavı"nın geliri Gazzeli çocuklara gönderilecek

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir ilkokulda öğrencilerin açtığı "dürüstlük manavı"ndan elde edilen gelir, Gazzeli çocuklara gönderilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 13:11 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:11
        Gelibolu'da öğrencilerin açtığı "dürüstlük manavı"nın geliri Gazzeli çocuklara gönderilecek
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir ilkokulda öğrencilerin açtığı "dürüstlük manavı"ndan elde edilen gelir, Gazzeli çocuklara gönderilecek.

        İlçedeki 26 Kasım İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen yardım etkinliğinde, okulda "dürüstlük manavı" kuruldu.

        Manavda satılan meyvelerden 2 bin 250 lira gelir elde edildi.

        Toplanan para, Gazzeli çocuklara yardım edilmek üzere banka aracılığıyla ilgili hesaba yatırıldı.

        Etkinliğe katılan Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın ve okul müdürü Cem Kayalı da öğrencilerden alışveriş yaparak çalışmaya destek verdi.

