Çanakkale'de 90 yaşındaki hasta koroner bypass ameliyatıyla tedavi oldu

Çanakkale'de 90 yaşındaki bir hasta koroner bypass ameliyatı sayesinde tedavi olup sağlığına kavuştu.

Gelibolu'da yaşayan Zuhal Arabacıbaşı'nın (90) evinde rahatsızlanması üzerine Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hicran Yıldız Şimşek tarafından yapılan koroner anjiyografi sonucunda Arabacıbaşı'nın kalbinin 4 damarının yüzde 95'in üzerinde daraldığı ve tıkanmak üzere olduğu tespit edildi.

Koroner bypass ameliyatı kararı alınan hastaya kalp ve damar cerrahisi uzmanları Dr. Engin Gürcü ve Dr. Buğra Destan tarafından bypass ameliyatı yapıldı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından hızla iyileşerek sağlığına kavuşan 90 yaşındaki hasta hayata yeniden dönerek ameliyattan 6 gün sonra evine taburcu edildi.

Dr. Engin Gürcü, yaptığı açıklamada, yaşlı hastalarda koroner bypass ameliyatında komplikasyon görülme oranının daha yüksek olduğunu belirtti.

Felç, böbrek ve solunum yetmezliği gibi komplikasyonların yanı sıra yaraların geç iyileştiği durumlarla da karşılaşılabildiklerini anlatan Gürcü, şöyle konutu:

"Yaşlı hastalarda kalp damarları dışındaki damarlarda mesela beyni besleyen damarlarda kireçlenmeler, kolesterol plaklarının birikmesi gibi durumlar biraz daha fazla oluyor. O nedenle ameliyat sonrası komplikasyon risklerinin artabilme ihtimali var ama bu hiçbir zaman ameliyata engel değil. Çünkü ameliyat öncesi detaylı bir tarama yaparak risk durumuna bakıyoruz. Özellikle beyine giden damarları gözden geçiriyoruz. Gerekirse daha ileri tetkikler yaparak ameliyat sonrası oluşabilecek riskler varsa onları saptıyoruz. Ardından da hastayla ve yakınlarıyla durumu değerlendirerek bir karar veriyoruz. 90 yaşındaki hastamızda yapılan kontroller sonrası ameliyat için uygun olduğunu belirledik ve kendisinin onayı ile operasyon kararı verdik. Birçok hastanenin risk olarak gördüğü ve kabul etmediği bu ameliyatı yaklaşık üç saatte, dört damara bypass uygulayarak tamamladık. Ameliyat sonrası iki gün yoğun bakım ünitesinde kalan ve hiçbir komplikasyon gelişmeyen hastamızı taburcu etmiş olmanın gururunu yaşıyoruz."

Hastane Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser de "Kalp ve damar cerrahisi ekibimizde şu an 6 uzmanımız mevcut. Başarılı ekibimizle her yıl 300'ün üzerinde kalp ameliyatı yapılmaktadır. Çalışmalarımızı her zaman bir üst seviyeye taşıyarak halkımıza kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.