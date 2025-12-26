Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 90 yaşındaki hasta koroner bypass ameliyatıyla tedavi oldu

        Çanakkale'de 90 yaşındaki bir hasta koroner bypass ameliyatı sayesinde tedavi olup sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 12:58 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 90 yaşındaki hasta koroner bypass ameliyatıyla tedavi oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de 90 yaşındaki bir hasta koroner bypass ameliyatı sayesinde tedavi olup sağlığına kavuştu.

        Gelibolu'da yaşayan Zuhal Arabacıbaşı'nın (90) evinde rahatsızlanması üzerine Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hicran Yıldız Şimşek tarafından yapılan koroner anjiyografi sonucunda Arabacıbaşı'nın kalbinin 4 damarının yüzde 95'in üzerinde daraldığı ve tıkanmak üzere olduğu tespit edildi.

        Koroner bypass ameliyatı kararı alınan hastaya kalp ve damar cerrahisi uzmanları Dr. Engin Gürcü ve Dr. Buğra Destan tarafından bypass ameliyatı yapıldı.

        Başarılı geçen ameliyatın ardından hızla iyileşerek sağlığına kavuşan 90 yaşındaki hasta hayata yeniden dönerek ameliyattan 6 gün sonra evine taburcu edildi.

        Dr. Engin Gürcü, yaptığı açıklamada, yaşlı hastalarda koroner bypass ameliyatında komplikasyon görülme oranının daha yüksek olduğunu belirtti.

        Felç, böbrek ve solunum yetmezliği gibi komplikasyonların yanı sıra yaraların geç iyileştiği durumlarla da karşılaşılabildiklerini anlatan Gürcü, şöyle konutu:

        "Yaşlı hastalarda kalp damarları dışındaki damarlarda mesela beyni besleyen damarlarda kireçlenmeler, kolesterol plaklarının birikmesi gibi durumlar biraz daha fazla oluyor. O nedenle ameliyat sonrası komplikasyon risklerinin artabilme ihtimali var ama bu hiçbir zaman ameliyata engel değil. Çünkü ameliyat öncesi detaylı bir tarama yaparak risk durumuna bakıyoruz. Özellikle beyine giden damarları gözden geçiriyoruz. Gerekirse daha ileri tetkikler yaparak ameliyat sonrası oluşabilecek riskler varsa onları saptıyoruz. Ardından da hastayla ve yakınlarıyla durumu değerlendirerek bir karar veriyoruz. 90 yaşındaki hastamızda yapılan kontroller sonrası ameliyat için uygun olduğunu belirledik ve kendisinin onayı ile operasyon kararı verdik. Birçok hastanenin risk olarak gördüğü ve kabul etmediği bu ameliyatı yaklaşık üç saatte, dört damara bypass uygulayarak tamamladık. Ameliyat sonrası iki gün yoğun bakım ünitesinde kalan ve hiçbir komplikasyon gelişmeyen hastamızı taburcu etmiş olmanın gururunu yaşıyoruz."

        Hastane Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser de "Kalp ve damar cerrahisi ekibimizde şu an 6 uzmanımız mevcut. Başarılı ekibimizle her yıl 300'ün üzerinde kalp ameliyatı yapılmaktadır. Çalışmalarımızı her zaman bir üst seviyeye taşıyarak halkımıza kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 90 yaşındaki hasta Koroner By-Pass ameliyatıyla hayata tutundu
        Çanakkale'de 90 yaşındaki hasta Koroner By-Pass ameliyatıyla hayata tutundu
        Çanakkale'de 21 bin 600 dekar mera alanı ıslah edildi
        Çanakkale'de 21 bin 600 dekar mera alanı ıslah edildi
        Galipoli'den Ekopoli'ye Projesi hayata geçiriliyor
        Galipoli'den Ekopoli'ye Projesi hayata geçiriliyor
        Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı