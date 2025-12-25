Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 düzensiz göçmen yakalandı.

