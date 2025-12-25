Habertürk
        Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        25.12.2025 - 19:00
        Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

        "TCSG-28" botu tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afgan uyruklu 16'sı çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

