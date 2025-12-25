Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de eşini bıçakla yaralayan sanığa 18 yıl 6 ay hapis cezası

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eşini bıçakla yaralayan sanık, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından toplam 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:36 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:36
        Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Eren K. ile taraf avukatları katıldı.

        Mağdur M.K.'nın avukatı Hayriye Nur Yılmaz Güngören, sanığın "yağma" suçundan beraat ettiğini ancak kamera kayıtlarında bir cismin alındığının açıkça görüldüğünü belirterek, "nitelikli hırsızlık" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Güngören, sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyetinin söz verdiği tutuklu sanık Eren K. da pişman olduğunu belirterek, öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürdü.

        Sanık avukatı Hakan Tülü ise olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğini savunarak, müvekkili hakkında haksız tahrik hükümlerinin en üst hadden uygulanmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Eren K.'yı "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl 6 ay, "nitelikli hırsızlık" suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        - Olay

        Umurbey beldesinde geçen 12 Haziran'da Eren K, bir süredir ayrı yaşadığı eşi M.K.'ya otobüsten indikten sonra bıçakla saldırmıştı.

        Bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan M.K, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

        Olayın ardından kaçan Eren K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

