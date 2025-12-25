Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi kurtarıldı

Gemi, daha sonra Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-10" refakatinde, "Kurtarma-18" römorkörü yedeğinde çekilerek Şevketiye Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi.

