Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 10:15 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

        İskenderun’dan Yalova’ya seyir halinde bulunan, Komorlar Adaları bayraklı 110 metre uzunluğundaki “Enif” adlı genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı Gocuk Burnu açıklarında arızalandı.

        Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, boğazdan geçiş yapan diğer gemiler arıza hakkında uyarıldı.

        Gemi, daha sonra Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-10" refakatinde, "Kurtarma-18" römorkörü yedeğinde çekilerek Şevketiye Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Kazakistan'daki bir müzede yer alan buluntunun Oğuzlar'a ait yazıt olduğu b...
        Kazakistan'daki bir müzede yer alan buluntunun Oğuzlar'a ait yazıt olduğu b...
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'ndan geçen genel kargo gemisi makine arızası yaptı
        Çanakkale Boğazı'ndan geçen genel kargo gemisi makine arızası yaptı
        Çanakkale'de 10 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
        Çanakkale'de 10 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
        Boşanma aşamasındaki çifti öldüren şüpheli tutuklandı
        Boşanma aşamasındaki çifti öldüren şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de boşanma aşamasındaki çifti öldüren şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de boşanma aşamasındaki çifti öldüren şüpheli tutuklandı