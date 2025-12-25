Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de üniversite-sanayi işbirliği için protokol imzalandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve öğrencilerin mezuniyet öncesi deneyim kazanmasını sağlamak amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile meslek kuruluşları ve yerel yönetimler arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 10:26 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:29
        Çanakkale'de üniversite-sanayi işbirliği için protokol imzalandı
        Çanakkale’nin Biga ilçesinde, iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve öğrencilerin mezuniyet öncesi deneyim kazanmasını sağlamak amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile meslek kuruluşları ve yerel yönetimler arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Biga Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen "İş Yeri Mesleki Uygulamaları Eğitim ve Öğretim İşbirliği Toplantısı"na Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Hasan Kırım, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Biga Ticaret Borsası Başkanı Bülent Baş, Biga Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün ve diğer ilgililer katıldı.

        Doğan, yaptığı konuşmada, Biga'nın sanayi ve ticaretteki potansiyeline dikkat çekerek, ilçede hayata geçirilmesi planlanan Bozlar Yat İhtisas Serbest Bölgesi, Karabiga Limanı ve demir yolu projelerinin önemine değindi.

        Protokol kapsamında, Biga Meslek Yüksekokulu ile iş dünyası arasında "yol arkadaşlığı" döneminin başladığını belirten Doğan, müfredatın sektörün ihtiyaçlarına göre güncelleneceğini, stajların kağıt üzerinde kalmayıp gerçek bir iş yeri eğitimine dönüşeceğini ve başarılı öğrencilere burs desteği sağlanacağını kaydetti.

        Toplantıda ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Kurulu'nun oluşturulması, yeşil dönüşüm ve yapay zeka tabanlı otomasyon sistemlerinin eğitim programlarına entegre edilmesi kararlaştırıldı.

        Toplantı, ilgili kurumlar arasında protokolün imzalanmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

