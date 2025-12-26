Gelibolu'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Burak Batır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın ile diğer ilgililer de programda yer aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda okul müdürü Bülent Vural Savaş bir konuşma yaptı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89. yıl dönümü dolayısıyla program programı düzenlendi.

