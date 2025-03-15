Balyozlu- bıçaklı kavgada 10 şüpheli serbest

ÇANAKKALE'de2 grup arasında çıkan balyozlu, bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, serbest bırakıldı.

Olay, 11 Mart'ta Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında alacak nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı ve balyozlu kavgaya dönüştü. Kavgada Ş.Y. bıçaklanırken, İ.Y. balyoz darbeleriyle elinden yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi bildirildi. Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, dün polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.E. ve T.C. serbest, B.E, Y.E., Ş.Y., İ.C.Y., İ.Y., S.Ş., Y.K. ve O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.