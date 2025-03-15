Çanakkale'de Türk Yıldızları'ndan gösteri uçuşu

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale’de Kordon Boyu'nda gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, Çanakkale semalarındaki manevralarıyla, izleyenleri heyecanlandırdı. Kent halkının ilgiyle izlediği gösteri uçuşunda pilotlar akrobatik hareketler sergiledi. Türk Yıldızları, 18 Mart'ta Şehitler Abidesi'nde de gösteri uçuşu yapacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.