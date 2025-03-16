Atatürk, Çanakkale'de kahramanlıkları fotoğraflayan Necati öğretmenin ordu fotoğrafçısı olmasını teklif etmiş

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, Çanakkale Savaşları'nda yaşanan kahramanlıkları gelecek nesillere aktarmakta en büyük paylardan birinin de fotoğraf çekmesi için cepheye gönderilen Darülmuallimin-i Aliye'de yani öğretmen okulunda fotoğraf öğretmeni olarak görev yapan Necati öğretmene ait olduğunu söyledi. Dr. Sabah, 5'inci Ordu Karargahı'na ait belgelerde, Necati Bey'in fotoğraf ve video çekme konusundaki gayret ve fedakarlık, avcı hatlarına kadar gitmekte gösterdiği cesaret ve maharet nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk tarafından ordu fotoğrafçısı olarak kalmasının teklif edildiği belgenin de yer aldığını söyledi.

Dünyanın en kanlı savaşları arasında yer alan Çanakkale Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Çanakkale'de şiddetli çarpışmalar yaşanırken, çok sayıdaki gazeteci, fotoğrafçı, ressam, şair ve bestekar da cephede bulunup, yaşananları hem halka hem de gelecek nesillere aktarmaya çalıştı. Bunlar içeresinde en dikkat çeken isimlerden biri ise Anafartalar Grubu Kumandanı Mustafa Kemal'in övgüsünü alan ve karargahından yazdığı raporla da ordu fotoğrafçısı olması teklif edilen Necati öğretmen oldu. ÇOMÜ Atatürk ve AÇASAM Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, Çanakkale Savaşları'na ilişkin birçok fotoğrafın Necati öğretmen tarafından çekildiğini söyledi. Dr. Sabah, Necati öğretmenin avcı hatlarına kadar giderek büyük bir cesaret ve fedakarlıkla yaşanan kahramanlıkları kayda almaya çalıştığını kaydetti.

'MİLLİ BİR EMEL İLE FOTOĞRAF ÇEKMESİ İÇİN CEPHEYE GÖNDERİLMİŞTİ'

Seferberlikle birlikte birçok öğretmen ve öğrencinin gerekli şartları taşıdıkları takdirde silah altına alındığına dikkati çeken Dr. İsmail Sabah, "Bunlar Birinci Dünya Harbi içerisinde farklı cephelerde savaşarak vatan ve millet uğrunda şehitliğe ve gaziliğe ulaşmışlardı. Ancak belgelere baktığımız zaman bir öğretmenimizin askerlik haricinde bir görevle Çanakkale'ye gönderildiğini görmekteyiz. Bu kişi Darülmuallimin-i Aliye, yani öğretmen okulunda fotoğraf öğretmeni olarak görev yapan Necati öğretmendi. Necati öğretmen 1915 yılında Müdafaa-i Milliyet Cemiyeti tarafından Çanakkale cephesine bir fotoğrafçı gönderilmek istendiğinde ismi gündeme gelmiş ve muzafferiyet-i askeriyemize dair görüntüler almak ve bunu mektepte öğrencilere göstermek gibi milli bir emel ile Çanakkale cephesine gönderilmişti" dedi.