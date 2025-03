Şehitler Abidesi'ndeki 18 Mart törenlerinin genel provası yapıldı

ÇANAKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde yapılacak törenlerin genel provası yapıldı.

Eceabat ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek tören programının genel provası yapıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, tören alanında incelemelerde bulundu. Gelibolu Yarımadası'nı ziyarete gelenler ise provayı ilgiyle izledi, askerlerle fotoğraf çektirdi.

'BİRLİKTE BU BÜYÜK ZAFERİ KUTLAYACAĞIZ'

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlamaları için son aşamaya geldiklerini söyleyen Kaşdemir, "Çanakkale Şehitler Abidesi tören alanında hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. Bugün son provamızı alacağız. Yine her yıl olduğu gibi inşallah 18 Mart günü devletimizle, milletimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla, öğrencilerimizle şehit yakınlarımızla, gazilerimizle birlikte bu büyük zaferi kutlayacağız. Bir kez daha o büyük zaferin mimarlarını, Çanakkale'nin şehit ve gazilerini, Çanakkale'ye geçilmez yapanları rahmetle ve şükranla anacağız. Çünkü o büyük, yüksek karakterli insanlar 110 yıl önce bu topraklarda Çanakkale'yi geçilmez yaptılar, canlarını ortaya koydular. Hem Türk tarihinin hem de dünya tarihinin akışını değiştirdiler. Yani çok büyük bir iş başardılar. O büyük zaferden sonra kurtuluş mücadelemiz ateşlendi. Daha sonra o büyük mücadeleden sonra da Cumhuriyetimize kavuştuk. Çanakkale ruhu bu topraklarda bu millet için bu ülke için çok önemlidir. Her zaman var olacaktır. Bizler de Çanakkale ruhuna sahip çıkacağız. Çanakkale ruhu dediğimiz vatana, millete, kutsal değerlere bağlılık, vatan, millet ve devletin çıkarları söz konusu olduğunda canını hiçe saymak demek olan Çanakkale ruhunu yaşatmak için Tarihe Alan Başkanlığı olarak her daim çalışacağız" dedi.