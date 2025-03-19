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        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı kutlamaları; fener alayı düzenlendi (4)

        MEŞALELER,'ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ' İÇİN YANDIÇanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri, Çanakkale Valiliği koordinesinde düzenlenen fener alayı ile devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 05:16 Güncelleme: 19.03.2025 - 05:20
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        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı kutlamaları; fener alayı düzenlendi (4)
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        MEŞALELER,'ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ' İÇİN YANDI

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri, Çanakkale Valiliği koordinesinde düzenlenen fener alayı ile devam etti. Etkinliğe Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Binlerce kişi, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde, ellerinde meşaleler ile Çanakkale sokaklarında, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atıp, İzmir Marşı ve 10'uncu Yıl Marşı söyleyerek yürüdü. Türk bayrağının açıldığı fener alayı Cumhuriyet Meydanı, Demircioğlu Caddesi, Ziveriye Sokak ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'nin ardından, Truva Atı önünde sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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