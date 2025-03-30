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        Çanakkale'de emniyet müdüründen Şennur'a doğum günü sürprizi

        ÇANAKKALE'de yaşayan Şennur Karaçomak (12) polis ekiplerini doğum günü için evine davet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 13:12 Güncelleme: 30.03.2025 - 13:15
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        Çanakkale'de emniyet müdüründen Şennur'a doğum günü sürprizi
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        ÇANAKKALE'de yaşayan Şennur Karaçomak (12) polis ekiplerini doğum günü için evine davet etti. Polis ekipleri, Karaçomak'ın doğum gününü Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un da katılımıyla kutladı.

        Çanakkale'de Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan Şennur Karaçomak, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü üzerinden polis ekiplerini doğum gününe davet etti. Davet üzerine polis ekipleri doğum gününü kutlamak için ailenin evine gitti. Ziyarete İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da katıldı. Kurt, Şennur'un doğum gününü kutlayıp hediye verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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