Çanakkale'de emniyet müdüründen Şennur'a doğum günü sürprizi

ÇANAKKALE'de yaşayan Şennur Karaçomak (12) polis ekiplerini doğum günü için evine davet etti. Polis ekipleri, Karaçomak'ın doğum gününü Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un da katılımıyla kutladı.

Çanakkale'de Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan Şennur Karaçomak, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü üzerinden polis ekiplerini doğum gününe davet etti. Davet üzerine polis ekipleri doğum gününü kutlamak için ailenin evine gitti. Ziyarete İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da katıldı. Kurt, Şennur'un doğum gününü kutlayıp hediye verdi.