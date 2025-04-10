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        Evde çıkan yangında öldü

        ÇANAKKALE'de evde çıkan yangında dumandan zehirlenen Hüsniye Balkan (79) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 09:47 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:50
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        Evde çıkan yangında öldü
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        ÇANAKKALE'de evde çıkan yangında dumandan zehirlenen Hüsniye Balkan (79) hayatını kaybetti.

        Biga ilçesi Güleç köyündeki bir evde saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler 1 saatte kontrol altına alındı. Eve giren ekipler Hüsniye Balkan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Balkan'ın yangın sırasında evde tek başına olduğu, dumandan zehirlenip, dışarı çıkmaya çalışırken giriş kapısının önünde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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