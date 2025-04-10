Evde çıkan yangında öldü

Biga ilçesi Güleç köyündeki bir evde saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler 1 saatte kontrol altına alındı. Eve giren ekipler Hüsniye Balkan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Balkan'ın yangın sırasında evde tek başına olduğu, dumandan zehirlenip, dışarı çıkmaya çalışırken giriş kapısının önünde hayatını kaybettiği belirlendi.

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