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        5'inci kattan düşüp ölen Tuğba'nın sanık eşi: İntihar iradesini güçlendirmek amacıyla söylemedim

        ÇANAKKALE'de, restoratör Tuğba Yavaş'ın (39), 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili olayda 'başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan tutuksuz yargılanan eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Görevlisi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 18:44 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:50
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        5'inci kattan düşüp ölen Tuğba'nın sanık eşi: İntihar iradesini güçlendirmek amacıyla söylemedim
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        ÇANAKKALE'de, restoratör Tuğba Yavaş'ın (39), 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili olayda 'başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan tutuksuz yargılanan eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş (49), hakkındaki suçlamaları reddetti. Yavaş, "Olay anında 'Yapmazsın' sözünü, bana ve ortak çocuğumuza kıyamayacağı anlamında söyledim. Bu cümleyi intihar iradesini güçlendirmek amacıyla söylemedim" dedi.

        Olay, 30 Ekim 2024 tarihinde saat 02.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Restoratör Tuğba Yavaş, oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairesinin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba Yavaş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Soruşturma başlatan polis, Tuğba Yavaş'ın eşi ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın ifadesine başvurdu. Prof. Dr. Yavaş, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının ardından Prof. Dr. Yavaş hakkında 'başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan dava açıldı. İlk duruşmanın ardından dava Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince ele alındı. Bu arada sanık Alptekin Yavaş'ın avukatları, yeni duruşma öncesi tutukluluk için itiraz etti. Mahkeme ise sanık Yavaş'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

        Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın 2'nci duruşması bugün görüldü. Tuğba Yavaş'ın yakınları ve tutuksuz yargılanan sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş duruşma salonunda hazır bulundu. Hakkındaki suçlamaları reddeden Yavaş, "Olay anında 'Yapmazsın' sözünü, bana ve ortak çocuğumuza kıyamayacağı anlamında söyledim. Bu cümleyi intihar iradesini güçlendirmek amacıyla söylemedim" dedi. Sanık savunmasının ardından Tuğba Yavaş'ın yakınları şikayetçi sıfatıyla dinlendi.

        Prof. Dr. Alptekin Yavaş'tan şikayetçi olduğunu söyleyen baba Mustafa Babayiğit, "Kızım durduk yere kendini atmadı" ifadelerini kullandı.

        Anne İsminaz Anıl ise "İntihar edecek çocuk mevlit hazırlığı yapmaz. Bu olaydan sonra Alptekin Yavaş bize torunumuzu göstermiyor. Çocuğumu ben ondan daha iyi yetiştiririm" diye konuştu.

        Sanık ve müşteki yakınlarının ifadesinin alınmasının ardından hakim, sanık Alptekin Yavaş'ın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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