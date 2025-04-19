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        Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı

        ÇANAKKALE'de yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 08:03 Güncelleme: 19.04.2025 - 08:05
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        Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı
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        ÇANAKKALE'de yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak durduruldu.

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 06.25 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ve geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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